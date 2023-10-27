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Банки Финансы

Вклады линейки СберВклад, "Лучший %" и "Первый Максимум" теперь можно открыть на 9 месяцев

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер улучшил условия по депозитам. Для вкладов линейки СберВклад, "Лучший %" и "Первый Максимум" вводится новый срок — 9 месяцев.

В результате максимальная ставка с капитализацией при наличии подписки СберПрайм+ на 9 месяцев по СберВкладам для массовых клиентов составит 11,1% годовых, для владельцев пакета СберПремьер — 11,21% годовых, для владельцев пакета СберПервый — 11,48% годовых.

Для премиальных клиентов по вкладу "Первый Максимум" — 11,96% годовых на тот же срок.

"Этой осенью Сбер уже несколько раз улучшал условия по вкладам, повышая ставки по депозитам. Теперь новое изменение — мы ввели новый срок для популярных у наших клиентов вкладов. Большая вариативность сроков вкладов в Сбере позволит людям планировать свои финансы в зависимости от жизненных ситуаций", — отметил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

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