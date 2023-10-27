Платить налоги со SberPay стало быстрее и удобнее

Достаточно нажать одну кнопку в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платеж.
Сбер и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведет вас в приложение СберБанк Онлайн. Останется только подтвердить в нем оплату.
При необходимости можно изменить счет списания средств, если не подойдет тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платеж помогает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.
"Сезон налоговых платежей уже стартовал. Мы подготовились и сделали процесс оплаты максимально простым и удобным. Все автоматизировано, поэтому теперь невозможно ошибиться при вводе цифр и реквизитов карты. Для пополнения вашего единого налогового счета необходимо совершить всего два действия: нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платеж в банковском приложении", — отметил и. о. директора Дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергей Шубочкин.
SberPay — инновационный и надежный способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете. Подробнее — на сайте банка.
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