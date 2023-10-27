Треть жителей ПФО ожидает дальнейшего роста ставок по вкладам

ВТБ и банк "Открытие" провели опрос* жителей Привожья, посвященный их ожиданиям динамики ставок по вкладам. По его итогам выяснилось, что почти треть респондентов рассчитывают на дальнейший рост доходности по депозитам в ближайшие три-шесть месяцев. Также треть опрошенных готовы переложить ранее размещенные деньги под более высокий процент только после окончания действия своего текущего вклада.

Дальнейшего роста ставок по вкладам в ближайшие три-шесть месяцев ожидают 28% респондентов ПФО (скорее да - 19%, определенно да - 9%). Чаще всего такой прогноз давали жители Центрального федерального округа (39%), реже других - на Дальнем Востоке (24%). Не ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам чуть более четверти респондентов (скорее нет - 19%, определенно нет - 8%). Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.

При этом 34% участников опроса в регионе заявили о готовности переразместить депозит под больший процент в связи с ростом ставок только по истечении срока действия вклада (в Центральном федеральном округе 37%, на Северном Кавказе 22%). Переложить деньги, не дожидаясь окончания договора, намерены 11% резидентов ПФО (на Северном Кавказе 20%, в Центральном федеральном округе 9%). Уже переложили сбережения под более высокую ставку 4% (в Южном федеральном округе 11%), у 52% вкладов нет.

"В условиях неоднократного повышения ключевой ставки буквально за несколько месяцев рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 п.п. и сейчас достигает рекордного показателя с осени прошлого года - 13% годовых. На этом фоне россияне усилили спрос на классические сберегательные инструменты, в первую очередь вклады. Перед многими встает вопрос, открывать ли новые депозиты под более высокий процент либо дождаться более выгодных предложений в случае дальнейшего роста ключевой ставки и, как следствие, ставок по вкладам. Мы рекомендуем хорошо "взвесить" свою потенциальную доходность от такого шага и руководствоваться текущими предложениями банков - например, часть сбережений разместить на накопительном счете для гибкого управления капиталом, другую - на долгосрочном вкладе, по которому действует максимально высокая доходность. Важно помнить, что раунд повышения ключевой ставки рано или поздно сменится снижением, а досрочное закрытие депозита влечет потерю накопленных процентов", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, основным интересом россиян пользуются "короткие" вклады: с одной стороны, они позволяют получать высокий доход, с другой - держать средства "под рукой" для дальнейшего переразмещения на более выгодных условиях.

*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.