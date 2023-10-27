С 26 октября во всех отделениях Россельхозбанка появится возможность всем желающим (не только клиентам банка) абсолютно бесплатно оформить сертификат УКЭП (усиленную квалифицированную цифровую подпись) в мобильном приложении "Госключ" для подписания документов в электронном формате.

С развитием технологий, в том числе в финансовом секторе, и появлением возможности дистанционного оформления сделок многие жители России стали подписывать документы в электронном виде. Например, с её помощью можно заключать ипотечные договоры, регистрировать бизнес и недвижимость и др.

Россельхозбанк в рамках совместного проекта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет всем желающим возможность оформить сертификат УКЭП в мобильном приложении "Госключ" бесплатно. "Госключ" — это мобильное приложение семейства Госуслуг для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

Для получения УКЭП в отделении РСХБ не обязательно быть клиентом банка, достаточно иметь учетную запись на Госуслугах со статусом "Подтвержденная". После этого необходимо посетить офис банка для очной идентификации, при себе иметь паспорт РФ, а также сообщить номер телефона, указанного при регистрации на Госуслугах. Менеджер по работе с клиентами проверит документ, удостоверяющий личность, сфотографирует заявителя и отправит подтверждение в мобильное приложение "Госключ".

"Россельхозбанк стремится максимально упростить как финансовые, так и нефинансовые процессы для своих клиентов. Электронная подпись — это надежный, проверенный инструмент, который позволяет пользователям быстро, удобно, а главное безопасно подписывать документы в цифровом формате. Мы рады принимать участие в государственных инициативах в сфере цифровизации. Наш банк стал первым, внедрившим мобильную электронную подпись "Госключ" при оформлении документов на ипотечные кредитные продукты на портале "Своё Жилье". Теперь мы предоставляем гражданам Российской Федерации возможности пройти очную идентификацию для получения сертификата УКЭП в "Госключе", и особенно хотелось бы подчеркнуть, что заявитель может и не быть нашим клиентом, и это без привязки к банковским услугам", — отметила Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.