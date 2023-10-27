Максимальная доходность по депозитам достигнет 14,5-15%

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и очередное повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом наиболее привлекательными останутся условия на "длинные" сроки: в ближайшее время ставки по ним могут вырасти до 14,5-15% годовых и более. Об этом рассказала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Регулятор ожидаемо продолжил ужесточать денежно-кредитную политику. Ключевая ставка увеличилась еще на 2 п. п. — до 15%, что стало уже четвертым повышением с июля. В целом за последние три месяца основной индикатор денежно-кредитной политики прибавил уже 7,5 п. п.

Сегодняшнее решение Центрального банка — сигнал финансовому рынку о том, что курс на ужесточение будет неизменным еще от полугода до года. На этом фоне ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат расти и окончательно сформируют так называемый "рынок вкладчика", когда сберегательное поведение является наиболее рациональным. По прогнозам ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании, то есть около 1%-1,4%.

В условиях традиционно "высокого" сезона на рынке сбережений в ноябре–декабре мы будем наблюдать ужесточение конкуренции игроков, которые для привлечения клиентов будут запускать новые промо-предложения и рекламные акции. При этом банки будут активно продвигать максимальные доходности на "длинных" сроках — 2-3 года: с большой долей вероятности мы увидим на рынке доходность по таким инструментам на уровне 14,5-15% годовых. По накопительным счетам повышение коснется в основном маркетинговых ставок для новых клиентов — здесь ключевые игроки будут предлагать доходности 15%-15,5% годовых. Базовые же ставки скорее всего останутся на прежнем уровне, который и так достаточно высок (8,5-9% годовых) и позволяет выгодно размещать временно свободные средства с возможностью их снятия без потери ранее начисленных процентов.

ВТБ еще в конце сентября предложил для всех клиентских сегментов доходность до 13% годовых. Дальнейшие изменения после очередного повышения ключевой ставки мы будем принимать, ориентируясь на рыночную конъюнктуру.

Следует отметить, что россияне научились рационально реагировать на стремительно меняющуюся конъюнктуру рынка. Если прогнозируется сохранение текущих ставок или их постепенное снижение, то вкладчики предпочитают размещать средства на длительные сроки, так как по ним предлагается максимальная доходность. Если же рынок находится в ожидании повышения ключевой ставки и, соответственно, ставок по срочным депозитам, вкладчики предпочитают "короткие" сроки, чтобы иметь возможность переразместить деньги под более высокий процент. Это подтверждается статистикой регулятора: за первое полугодие, когда ставки на рынке были стабильными, доля "коротких" вкладов сроком до года в общем портфеле рублевых депозитов российских банков снизилась на 5,3%, а затем, на фоне серии роста ключевой ставки, выросла на 9,2 п. п. и на начало октября составила 68%.

По нашим прогнозам, курс на ужесточение политики регулятора увеличит рынок пассивов по итогам 2023 года на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года: драйвером выступят не только высокие ставки по накопительным счетам, но и увеличение выплат государства, а также индексация заработных плат.