Студенты СГЭУ узнали о генеративном искусстве и нейросетях Сбера на открытии Банковской школы

Сбербанк и Самарский государственный экономический университет объявили о старте пятого потока корпоративного образовательного проекта "Банковская школа Сбера". Управляющий Самарским отделением Сергей Тютин провел лекцию для студентов Самарского экономического, где рассказал об искусственном интеллекте и использовании нейросетей в повседневной жизни человека.

На открытой лекции студентам 3-4 курсов представили обновленную программу "Банковской школы Сбера". Данный образовательный проект предоставляет студентам старших курсов возможность получить не только ценный практический опыт и профильные знания по направлениям деятельности банка от топ-менеджеров Сбера, но и возможность дальнейшего трудоустройства.

"Образовательный проект "Банковская школа Сбера" в СГЭУ стал уже доброй традицией. В этом году мы открыли двери нашей школы в пятый раз. СГЭУ - первый вуз, с которым мы начали реализовывать данный проект. Сегодня банковская школа позволяет не просто всесторонне обучить студентов и поделиться лучшими практиками, но и сформировать качественный кадровый резерв банковских сотрудников", - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Для студентов СГЭУ школа Сбера - это возможность получить уникальный опыт от практиков. А еще один немаловажный бонус - все занятия проходят на территории СГЭУ, что позволяет интегрировать этот проект в основной образовательный процесс. Финальной точкой обучения в этом году впервые станет кейс-чемпионат, в рамках которого ребята будут решать реальные кейсы, над которыми уже сегодня работают сотрудники банка", - прокомментировала врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кандрашина.