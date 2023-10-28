Под Самарой погиб водитель иномарки, опрокинувшейся в реку Большой Кинель

В пятницу, 27 октября, в Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб 47-летний водитель автомобиля Toyota Camry, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 21:00 на перекрестке улиц Зубова и Тарабрина в пос. Кинель-Черкассы, он не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего съехал с дороги и машина опрокинулась в реку Большой Кинель.
По информации ПСС по Самарской области, в 21:25 спасатели в гидрокостюмах обследовали автомобиль. В салоне находился водитель без признаков жизни. В 23:45 погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!