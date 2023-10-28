Под Самарой погиб водитель иномарки, опрокинувшейся в реку Большой Кинель

В пятницу, 27 октября, в Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб 47-летний водитель автомобиля Toyota Camry, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 21:00 на перекрестке улиц Зубова и Тарабрина в пос. Кинель-Черкассы, он не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего съехал с дороги и машина опрокинулась в реку Большой Кинель.

По информации ПСС по Самарской области, в 21:25 спасатели в гидрокостюмах обследовали автомобиль. В салоне находился водитель без признаков жизни. В 23:45 погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.