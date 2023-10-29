В Волжском районе подростки попали в ДТП, двое погибли, трое пострадали

В воскресенье, 29 октября, на территории Волжского района произошло ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, авария произошла в 1:45 час. на 1 км автодороги "Автомагистраль центральная". 16-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля еще три пассажира (предварительно, две девушки 2007 г.р. и юноша 2006 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Личность погибшей девушки устанавливается.