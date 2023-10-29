В Волжском районе подростки попали в ДТП, двое погибли, трое пострадали

В воскресенье, 29 октября, на территории Волжского района произошло ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, авария произошла в 1:45 час. на 1 км автодороги "Автомагистраль центральная". 16-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля еще три пассажира (предварительно, две девушки 2007 г.р. и юноша 2006 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Личность погибшей девушки устанавливается.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!