Четыре человека доставлены в больницу после ДТП с BMW X6 и Renault на ул. Партизанская

В воскресенье, 29 октября, в Самаре на пересечении улиц Партизанская и Мориса Тореза столкнулись BMB X6 и автомобиль-такси Renault, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 18:00 напротив дома № 56а по ул. Партизанской, когда BMB X6 ехал прямо, а Renault собирался поворачивать налево на ул. Мориса Тореза.

В результате происшедшего 46-летний водитель и три девушки-пассажирки Renault доставлены в лечебное учреждение.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.