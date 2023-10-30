Хоккейная "Лада" обыграла "Металлург"

В воскресенье, 29 октября, ХК "Лада" на домашнем льду встретилась с командой "Металлург" из Магнитогорска. По итогам встречи счет составил 4:3 в пользу тольяттинцев.

Одолев магнитогорский "Металлург", игроки "Лады" возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

Хоккеисты "Лады" уверенно начали матч и за счет высокой активности в нападении сумели отличиться уже на 5-й минуте. Тольяттинцы организовали быстрый выпад после выигранного вбрасывания в чужой зоне, и Алексей Ожгихин броском с кистей прошил голкипера "Металлурга" — 1:0. В дальнейшем "автозаводцы" контролировали ход встречи, постоянно создавая угрозы владениям Ильи Набокова, и в одной из атак даже попали в перекладину, но заброшенных шайб до сирены на перерыв больше не было.

Зато во второй трети голы посыпались как из рога изобилия, хотя всем пришлось подождать практически до середины матча, пока Люк Джонсон не реализовал лишнего у магнитогорцев — 1:1. На этом "Металлург" останавливаться не думал и спустя несколько минут Никита Гребенкин, здорово подработав на пятаке, вывел гостей вперед. 1:2. Однако это только раззадорило подопечных Олега Браташа и еще до завершения периода они ответили двумя точными попаданиями с интервалом в 25 секунд. Сперва Андрей Алтыбармакян в ближнем бою разобрался с Набоковым, а затем Трой Джозефс блеснул индивидуальным мастерством, вырвался "1 на 1" с вратарем и хладнокровно поразил цель — 3:2.

В третьем игровом отрезке тольяттинцы были крайне аккуратны и действовали с оглядкой на свои ворота, однако на экваторе периода получили сказочный шанс увеличить отрыв, когда на скамейке штрафников очутились сразу два хоккеиста "Металлурга". В формате "5 на 3" и затем "5 на 4" у хозяев ничего не получилось, за что "сталевары" наказали уже в равных составах. Никита Михайлис на скорости вкатился в зону "Лады" и на пятаке сделал передачу на Дениса Зернова, который по цели не промахнулся — 3:3. Дело постепенно шло к овертайму, но за 55 секунд до завершения основного времени Скотт Космачук подкараулил удачный отскок после попытки Григория Дронова вывести шайбу из зоны и поднял на уши полные трибуны "Лада-Арены" — 4:3. Этот гол и стал победным, позволив "автозаводцам" возглавить таблицу на Востоке!

В понедельник, 30 октября, "Лада" проведет очередной домашний поединок и соперником будет "Адмирал" из Владивостока.