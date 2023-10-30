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Суды Происшествия

В Самаре автоподставщики получили шесть лет колонии на двоих и должны вернуть 4 млн рублей

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел материалы дела о необычной "автоподставе". В ней фигурирует "сбитый пешеход" и "дорогие часы".

Напомним, что данное ЧП произошло в мае 2021 года. Мошенники запросили 4 млн руб. за часы, якобы испорченные в ДТП, которое не заметил водитель. 

В итоге "виновный" водитель в этот же день передал деньги в рублях и долларах приятелю "сбитого пешехода". А чуть позже понял, что его обманули и обратился к правоохранителям.

В отношении мужчин по фамилиям Кукин и Мукарамов возбудили дело о мошенничестве. Первый получил 3 года и 3 месяца колонии общего режима (с учетом прошлой судимости), второй — 2 года и 10 месяцев. Обманутому водителю, согласно приговору, они должны вернуть около 4 млн рублей.

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