В Самаре автоподставщики получили шесть лет колонии на двоих и должны вернуть 4 млн рублей

Самарский областной суд рассмотрел материалы дела о необычной "автоподставе". В ней фигурирует "сбитый пешеход" и "дорогие часы".
Напомним, что данное ЧП произошло в мае 2021 года. Мошенники запросили 4 млн руб. за часы, якобы испорченные в ДТП, которое не заметил водитель.
В итоге "виновный" водитель в этот же день передал деньги в рублях и долларах приятелю "сбитого пешехода". А чуть позже понял, что его обманули и обратился к правоохранителям.
В отношении мужчин по фамилиям Кукин и Мукарамов возбудили дело о мошенничестве. Первый получил 3 года и 3 месяца колонии общего режима (с учетом прошлой судимости), второй — 2 года и 10 месяцев. Обманутому водителю, согласно приговору, они должны вернуть около 4 млн рублей.
Последние комментарии
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Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...