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65% жителей ПФО считают платежные стикеры перспективной альтернативой Pay-сервисам

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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65% жителей Приволжья знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают банки. Треть опрошенных уже пользуются ими или готовы пользоваться. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

20% опрошенных в регионе хорошо знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. В Москве и Московской области этот показатель составляет 23%, на Урале 13%. "Что-то слышали" о платежных стикерах еще 42% местных респондентов, еще 38% ничего об этом не знают, причем этот уровень примерно одинаков по всей стране, за исключением Северного Кавказа (там 45%).

Уже пользуются платежными стикерами с NFC-чипом 8% опрошенных региона. Еще 30% заявили о готовности платить ими (22% скорее да, 8% определенно да). Реже всего такой ответ давали в Сибири (22%). Не готовы пользоваться платежными стикерами 30% (скорее нет 18%, определенно нет 12%). На Дальнем Востоке так ответили 40%. Еще треть респондентов (32%) затруднились ответить на этот вопрос.

В качестве главного аргумента за использование платежных стикеров (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 65% опрошенных в ПФО отметили возможность легко проводить бесконтактные платежи, назвав это перспективной альтернативой сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay, четверть респондентов любят испытывать все новые финансовые технологии, 20% привлекают дополнительные бонусы и скидки, которые предлагают банки при оплате стикерами. 10% считают, что это престижно и модно, есть интересные дизайны стикеров на выбор.

"Уровень безналичной оплаты в розничном обороте России, по данным регулятора, на конец прошлого года достигал 78%, чему помогало активное развитие у нас платежей с помощью смартфонов и других мобильных устройств. После отказа западных игроков работать на нашем рынке банковский сектор должен был вернуть клиентам привычный и удобный способ бесконтактной оплаты. Поэтому крупные игроки рынка стали предлагать альтернативу пластиковым картам — стикеры. Со своей стороны, мы также развиваем это направление и в октябре начали выдавать розничным клиентам платежные стикеры, которые стали легким аналогом бесконтактной оплате с помощью смартфонов. Стикеры ВТБ сегодня можно получить в офисе банка или заказать с доставкой курьером. Рассчитываем, что все большее число россиян заинтересует такой формат оплаты товаров и планируем, что до конца года ими воспользуются порядка 300 тысяч клиентов банка", — комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Отвечая на вопрос, где бы жители Приволжья разместили платежный стикер, 24% сообщили, что спрятали бы его под чехол телефона, чтобы не было видно, 24% — на обратной стороне телефона, 23% — наклеили на обратной стороне чехла телефона, 15% держали бы в кошельке, 7% носили бы отдельно в кармане, 3% выбрали вариант "другое".

*Опрос проведен 1–10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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