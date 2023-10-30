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Страхование Финансы

"Росгосстрах" выплатил владельцу сгоревшего в Подмосковье дома почти 34 млн рублей

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 34 млн рублей выплатил "Росгосстрах" своему клиенту — владельцу жилья в городском округе Черноголовка в Подмосковье — за сгоревший дом из бруса площадью 340 кв. метров. Это самая большая в этом году выплата старейшего российского страховщика по имущественным рискам граждан и, как показало недавнее исследование, проведенное РИА "Новости", одна из крупнейших на страховом рынке России.

Строение загорелось ночью, хозяев в это время в доме не было. Огонь на соседнем участке заметила соседка, проснувшаяся от непонятного треска, она же и позвонила в МЧС. К моменту прибытия пожарного расчета крыша дома уже провалилась, а пламя бушевало по всему периметру здания. Как впоследствии установили эксперты, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети и оборудования. Очаг возгорания обнаружить не удалось, так как дом и имущество в нем сгорели полностью.

Случай был признан страховым, "Росгосстрах" выплатил клиенту возмещение — 33, 888 млн рублей.

"Замыкание электропроводки и аварийная работа электрооборудования относятся к самым распространенным причинам пожара в домах, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Конечно, жаль новый дом — построен он был совсем недавно, в 2022 году, и вложено в него было немало сил и средств. К счастью, в огне не пострадали люди, и это главное, имущество же можно восстановить: сразу же после завершения строительства хозяин предусмотрительно застраховал загородный дом, включая мебель и технику. И теперь ему не придется срочно изыскивать деньги на ремонт: поможет страховая выплата — в такой ситуации это существенная материальная поддержка для владельца дома".

Юлия Серова обратила внимание на то, что пожары — бич для загородных домов и самые дорогостоящие страховые случаи с жильем. В общем объеме страховых выплат именно на пожары приходится порядка 70-80%, притом что с огнем связано только 15-20% страховых случаев.

Для "Росгосстраха" страхование имущественных рисков граждан — по сути исторический вид услуг. Компания предлагает удобные страховые решения по защите жилья, из которых собственник может выбрать наиболее подходящий для себя как по цене, так и по набору рисков. В полисах "Росгосстраха" — минимальное количество исключений из страхового покрытия. Лидирует компания и по выплатам своим клиентам: в этом году с января по сентябрь в свой каждый рабочий день старейший страховщик России выплачивал своим клиентам почти 8,6 млн рублей по страховым случаям с жильем.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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