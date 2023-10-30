ВСК выплатил компенсации пострадавшим из-за падения беспилотника в Раменском районе Подмосковья

Страховой Дом ВСК урегулировал два убытка, связанных с падением беспилотного летательного аппарата в Раменском районе, в рамках полисов ипотечного страхования. Весь процесс от подачи заявления до получения компенсации клиентом занял меньше месяца.
В Раменском городском округе Московской области 7 сентября произошло падение летательного аппарата. В результате в нескольких жилых домах пострадало сразу 5 квартир, а в районе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Среди потерпевших были и клиенты Страхового Дома ВСК.
В обеих квартирах было повреждено два оконных блока со стеклопакетами, выбиты стекла и деформирована оконная фурнитура. По оценке компании, размер ущерба в каждом случае составил 80-90 тыс. рублей.
Обе квартиры были застрахованы в рамках ипотечного страхования. Данная программа включает базовые риски — пожары, затопления, аварии инженерных систем и пр., а также противоправные действия третьих лиц.
Также ВСК предлагает своим клиентам специальный продукт — страхование от падения летательных аппаратов. В перечень рисков в рамках полиса входят все последствия от попадания в жилище дронов — пожары, повреждение стекол и пр. Программа подразумевает гарантированные выплаты пострадавшим, независимо от характера происшествия и прочих возможных исключений.
"Программы страхования жилья включают в себя широкий перечень рисков. При этом стоит учитывать, что обстоятельства происшествия бывают разными, и в целом наполнение программ, условия выплат могут отличаться. ВСК предлагает специализированные полисы, направленные на финансовую защиту при ущербе, полученном из-за падения летательных аппаратов. Наличие такой страховки гарантирует пострадавшему денежную компенсацию в случае ЧП, в покрытие включаются не только конструктивные элементы, но и внутренняя отделка и движимое имущество. Застраховать можно и квартиру, и дом, купив отдельный продукт или в качестве дополнительной опции при страховании недвижимости по классическим рискам", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.