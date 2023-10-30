В семи районах области 31 октября и 1 ноября планируется отключение света

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);

с. Ново-Геранькино (ул. Молодежная, ул. Цветочная);

с. Неприк (ул. Садовая, ул Заречная, ул Цветочная);

31.10.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Главная; ул. Раздольная, ул. Северная, пер. Дачный, пер. Светлый, пер. Озерный, пер. Весенний, пер. Ореховый, пер. Сиреневый, пер. Дальний, пер. Каштановый, пер. Цветочный, пер. Хвойный, ул. Ново-Отрадная, ул. Отрадная, ул. Любимая, уд. Успешная, ул. Родная, ул. Просторная, ЖК "Родной простор", ЖК "Мечта");

31.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

31.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское (Интернациональная, Комсомольская, Центральная, Специалистов, Молодежная, Рабочая, Набережная);

31.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (Лесная, Советская, Полевая, Совхозная, Рабочая);

31.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка (Кооперативная, Заозерная, Полевая, Луговая, Гаражная, Содовая, Центральная);

01.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);

с. Ново-Геранькино (ул. Молодежная, ул. Цветочная);

с. Неприк (ул. Садовая, ул Заречная, ул Цветочная);

01.11.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, проезд Октябрьский, ул. Октябрьская, пер. Южный, ул. Школьная, пер. Строителей, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов, ул. Северная, ул. Рябиновая, ул. Гагарина, ул. Лучистая, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Суворова, ул. Чкалова);

01.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

01.11.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 15-00 (местного времени);

Исаклинский район:

д. Новая Боголюбовка

01.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сух. Матак

01.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

01.11.2023 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Байтермиш

01.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (Северная, Чапаева);

01.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское (Интернациональная, Комсомольская, Центральная, Специалистов, Молодежная, Рабочая, Набережная);

01.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (Лесная, Советская, Полевая, Совхозная, Рабочая);

01.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка (Кооперативная, Заозерная, Полевая, Луговая, Гаражная, Содовая, Центральная);

02.11.2023 года с 10-00 до 14-00 на 1 час (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы, с. Новое Еремкино, микрорайон Новоматюшкино (полностью).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.