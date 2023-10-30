"Ингосстрах" подводит итоги девяти месяцев 2023 года по программам страхования имущества физических лиц

"Ингосстрах" проанализировал произведенные компанией выплаты по линии страхования имущества физических лиц (ИФЛ) за девять месяцев 2023 года. Как показала статистика, за указанное время "Ингосстрах" выплатил по договорам страхования ИФЛ (без учета ипотечного страхования) около 870 млн рублей.

В структуре рисков первое место по сумме произведенных выплат занимают пожары — на них пришлось почти 53% от общего объема выплат. На страховые случаи, связанные с повреждением имущества водой, — около 29% от суммы выплат; на убытки, связанные с противоправными действиями третьих лиц, — 5%; со стихийными бедствиями — 4%. На прочие риски, включая гражданскую ответственность перед третьими лицами, — около 9% от общей суммы выплат.

По статистике "Ингосстраха", квартиры оказались наиболее подвержены риску повреждения водой — около 79% выплат в этом сегменте. В случае с частными жилыми домами ситуация несколько иная: 76% от всех выплат в этой категории покрывали ущерб от пожаров.

Лидерами по выплатам по программам ИФЛ стали: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

"Статистика "Ингосстраха" в очередной раз подтверждает, что страховать свое имущество — важное и нужное вложение денежных средств. Страховой полис гарантированно поможет минимизировать убытки и восстановить повреждения. Но самое главное — при наличии полиса клиент будет чувствовать себя уверенно и защищенно. Тем более "Ингосстрах" предлагает несколько вариантов страхования ИФЛ: клиент может выбрать классические программы страхования и собрать свой собственный полис, добавив те риски, которые посчитает для себя наиболее важными, или воспользоваться коробочным продуктом — без оценки имущества и вызова эксперта. Полис можно оформить как в офисе-продаж, так и онлайн — в приложении IngoMobile или на официальном сайте компании", — комментирует Николай Цветницкий, начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании "Ингосстрах".