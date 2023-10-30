Оформить пенсию в несколько кликов теперь можно в СберБанк Онлайн

Заявление на назначение пенсии можно создать и отправить в СФР через приложение СберБанк Онлайн в несколько кликов.
Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для ее получения теперь можно не выходя из дома. Сбер запустил новую услугу "Назначение пенсии": на одной вкладке в приложении СберБанк Онлайн собрано все необходимое для оформления страховой пенсии по возрасту. Получить услугу также можно в любом офисе Сбера.
Благодаря новой услуге клиент может в несколько кликов подготовить и направить в СФР заявку на назначение страховой пенсии по возрасту, а также на получение пенсии на карту или счет в Сбере. Для удобства и быстроты доступа в мобильном приложении СберБанк Онлайн в строке поиска достаточно набрать "Назначение пенсии", далее заполнить анкету и подтвердить отправку заявки на назначение пенсии в Социальный фонд.
Полный комплекс услуг включает расчет будущей пенсии, ее назначение и передачу реквизитов счета / карты. Для оформления достаточно иметь учетную запись на портале госуслуг — обращаться в Социальный фонд России напрямую больше не нужно.
"Наша задача — создавать удобные и надежные сервисы, экономя время наших клиентов. Поэтому часть услуг мы переводим в онлайн-формат. С января 2024 года потребность в оформлении пенсии возникнет у граждан, достигших пенсионного возраста — у мужчин в 63 года и у женщин в 58 лет. Подать документы необходимо за месяц до наступления пенсионного возраста, так что мы запускаем наш сервис сейчас, чтобы клиенты могли заранее им воспользоваться. Те, кто привык посещать офисы Сбера, могут обратиться в ближайшее отделение и подключить услугу при очередном визите. Это не займет много времени", — отметила директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка Екатерина Гарцева.
Услуга доступна клиентам на устройствах с ОС Android версии не ниже 14.18.
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