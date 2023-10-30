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Sber Private Banking помогает клиентам в наследственном планировании

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Sber Private Banking начал серию мероприятий для клиентов в регионах. Цель — рассказать клиентам об актуальных инструментах для решения нефинансовых вопросов. Первый семинар прошел в Самаре на тему "Наследственное планирование: о каких рисках при передаче капитала никто не задумывается. Особенности наследования зарубежных активов".

Спикеры обсудили с участниками основные вопросы по наследственному планированию, в частности, инструменты, которые позволяют владельцу капитала заранее определить способы и порядок перехода его имущества при наследовании и гарантировать четкое распределение активов в соответствии с разработанным планом. Среди важных аспектов этой темы — заблаговременное решение сложных задач защиты и управления активами владельца капитала до их принятия наследниками, выработка эффективных механизмов защиты и сохранения бизнеса в будущем, нивелирование рисков его утраты, предупреждение конфликтов при наследовании и многие другие нюансы. В завершение диалога участники разобрали практический кейс наследственного планирования с использованием комплекса инструментов.

"Философия Private Banking — в том, чтобы находить оптимальные решения не только в управлении финансами, но и помогать клиентам в самых разных жизненных ситуациях — от налоговых вопросов до наследственного планирования. Поэтому мы рады поделиться с клиентами нашей экспертизой в вопросах структурирования активов и передачи благосостояния своим наследникам. В последние годы интерес состоятельных клиентов к вопросам наследования сильно вырос, в том числе в контексте правильного структурирования активов, ведь по статистике две трети состояния теряется уже во втором поколении. Происходит это по разным причинам. Поэтому главная функция планирования наследования — защита активов, обеспечение плавной передачи следующим поколениям и подготовка наследников к управлению бизнесом", — отметил глава представительства Sber Private Banking в Поволжском регионе Сергей Маров.

"Личные встречи с клиентами — очень важная составляющая подхода Sber PB. Мы понимаем, как важно клиентам получать актуальные комментарии в связи с событиями на финансовом рынке и поддерживать доверительный диалог в решении запросов любой сложности. Добавлю, что мы видим спрос на такие мероприятия в крупных городах России и интерес состоятельных клиентов к вопросам наследования", — прокомментировал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

До конца года подобные тематические дискуссии также предусмотрены в других крупных городах России — ближайший семинар пройдет во Владивостоке.

Sber Private Banking — подразделение Сбера, которое обслуживает частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Входит в блок "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка.

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