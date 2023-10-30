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Музеи и выставки Культура

В галерее ЗИМ откроется предаукционный показ работ самарских художников

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 ноября, в 19:00, в галерее ЗИМ откроется выставка "Современное искусство Самары. Предаукционный показ" (0+).

Фото: галерея Виктория

Галерея "Виктория" готовится к четвертому Осеннему аукциону современного искусства, на котором представят произведения самарских художников. В рамках предаукционной выставки зрители смогут познакомиться с произведениями Арт Абстрактова, Яны Арбузовой, Милы Гущиной, Клауса, Сергея Осьмачкина, Оксаны Стоговой в соседстве с их друзьями и коллегами. Всего представят 20 художников и 20 произведений живописи, графики, фотографии, вышивки, мозаики и скульптуры.

"Самарское искусство уже давно не ограничено локальным контекстом. Произведения художников нашего города можно встретить и на международных биеннале, и в Государственной Третьяковской галерее, и на престижных ярмарках. Осенний аукцион призван поддержать самарских художников и создать почву для его коллекционирования", — рассказывают организаторы.

Выставка будет работать по 8 ноября, а сам осенний аукцион состоится 9 ноября, в 19:00.

Вход свободный, без возрастных ограничений.

Художники: Арт Абстрактов, Яна Арбузова, Дина Богусонова, А.Вейс, Кирилл Гуров, Мила Гущина, Олег Елагин, Алексей Журавлев, Клаус, Иван Ключников, Роман Козлов, Анна Леденева, Сергей Осьмачкин, Дима Птицын, Полина Самыкина, Дмитрий Сидоров, Олег Симбат, Оксана Стогова, Александр Филимонов, Леонид Шерешевский.

ЗИМ Галерея находится на ул. Ново-Садовой, 106Г, вход через "Росгосстрах".

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