ЦСК ВВС одержал победу над чемпионом ВХЛ

В понедельник, 30 октября, в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" хоккеисты ЦСК ВВС начали очередную четырехматчевую домашнюю серию. Первая игра прошла с ХК "Химик" и завершилась громкой сенсацией. Команда Юрия Мордвинцева одержала крупную победу над действующим чемпионом ВХЛ, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

С первых минут встречи хоккеисты ЦСК ВВС захватили лидерство. Уже на седьмой минуте отличился Матвей Насыров (1:0). В начале второго периода воскресенцам удалось отыграться, однако во второй половине двадцатиминутки "летчики" не просто сумели вернуть себе преимущество, но и увеличить разрыв, благодаря заброшенным шайбам Максима Кутявина и Кирилла Пукело (3:1). Жирную точку в матче поставил Раиль Мустафин на последних минутах встречи — 4:1. У самарцев лучшим игроком матча был признан Матвей Насыров.

Впереди у ЦСК ВВС три домашних матча: 1 ноября "Динамо — Санкт-Петербург"; 3 ноября "СКА-Нева" (Санкт-Петербург); 5 ноября "Рязань-ВДВ".