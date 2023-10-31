16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

Менее 20% автолюбителей из ПФО хотели бы сегодня купить электрокар

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19% автолюбителей из Приволжского Федерального округа хотели бы купить электрокар. При этом почти треть опрошенных готова рассмотреть к покупке именно российский электромобиль. Главные препятствия для приобретения электрокаров, по мнению респондентов региона — отсутствие развитой инфраструктуры их обслуживания и высокие цены. Таковы результаты опроса*, проведенного "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ).

О твердом желании купить электромобиль заявили 19% опрошенных. Больше всего желающих среди самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет (39%). Пока не готовы покупать электрокар 42%. Наиболее высок этот показатель среди водителей старше 55 лет (45%) и на Северном Кавказе (48%). При этом 39% респондентов не имеют четкого мнения относительно приобретения электромобиля.

Среди тех, кто готов приобрести электрокар, в ПФО 28% рассматривают к покупке российские электромобили, а 72% предпочтут подобное авто иностранного производства. Мужчины решительнее женщин обдумывают перспективу покупки иностранных электрокаров (81% против 66%), а женщины намного лояльнее мужчин к отечественным машинам (49% против 37%). Иностранные электромобили наиболее популярны у водителей возрастной категории 41-55 лет (78%), а также у сибиряков и уральцев (по 78%), отечественные — у водителей 26-40 лет (47%) и на Северном Кавказе (53%).

Большинство резидентов ПФО (86%) готовы потратить на электромобиль менее 2 миллионов рублей, 14% — от 2 до 5 миллионов и лишь 1% — от 5 до 10 миллионов рублей.

74% местных респондента не знают о скидках на электрокары в рамках льготной программы автокредитования (65% женщин, 65% водителей старше 55 лет). Что-то слышал о таких скидках 21%. Лишь 5% опрошенных точно знают о возможности приобрести электромобили со скидкой в размере 25%. Наиболее информированы в этом отношении самые молодые водители в возрасте 18-25 лет (21%), а также жители Северного Кавказа (21%) и Московского региона (18%).

Среди главных причин, по которым опрошенные жители ПФО не готовы сегодня приобретать электромобиль, 31% отметили отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания таких машин, 25% отпугивает высокая цена. На слабый аккумулятор ("на них далеко не уедешь") указали 10%. 3% указали на недостаточный выбор моделей, а 4% — высказали недоверие к качеству производства. А 26% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания.

"Электрокары постепенно завоевывают сердца и ума россиян, и этот процесс со временем только будет набирать обороты. Об этом говорят и опросы, и статистика. Если по итогам регистраций авто за 9 месяцев прошлого года электрокары составляли 0,4% в общих продажах новых авто, то за 9 месяцев этого года их доля увеличилась уже до 1,3%. В пятерке лидеров — немецкий Volkswagen, отечественный Evolute, китайский Zeekr и Voyah и американская Tesla", — отметила руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая.

* Опрос проведен в сентябре 2023 года среди 3000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5