Специалисты поделились опытом усовершенствования системы комплаенса и финансового мониторинга

Лизинговая компания CARCADE приняла участие в онлайн-конференции "API DAY 2023: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА", организованной системой СПАРК-Интерфакс. Целью события стал обмен опытом, обсуждение новых технологий и возможностей для развития отечественного бизнеса.
Онлайн-трансляция конференции проводилась 25 октября из студии информагентства на все регионы РФ с возможностью свободного подключения. В рамках мероприятия обсуждалась практика использования, тенденции и новые возможности интеграционных решений на базе API СПАРК на примере реальных кейсов компаний, один из которых презентовала директор службы финансового мониторинга CARCADE Екатерина Кролевец. Выступление на тему "Внедрение данных СПАРК в систему комплаенса и финансового мониторинга ООО "Каркаде" открывало case-study-блок презентаций приглашённых спикеров из различных сфер. В рамках своего доклада Екатерина рассказала о целях и основных этапах перехода, механике процесса автоматизации, трудностях и практических методах их решения, достигнутых результатах. Также была освещена тема использования интеграционного решения другими департаментами компании.
По словам госпожи Кролевец, в мае 2023 года службой финансового мониторинга был успешно внедрён процесс автозаполнения полей CRM данными о контрагентах из СПАРК. Интеграция API СПАРК упростило идентификацию, а также своевременное обновление сведений, уже внесённых в систему. Данное решение было продиктовано постоянным ростом требований к идентификации клиентов и желанием минимизировать риск штрафных санкций со стороны надзорного органа. Сотрудничество с системой позволило повысить не только качество отправляемых в уполномоченные органы отчётов, но и эффективность бизнес-процессов благодаря значительному сокращению трудозатрат и ошибок.
"Так как лизинговая компания является субъектом по 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов", особенно остро встаёт вопрос о проведении наиболее достоверной, полной и при этом оперативной идентификации данных. CARCADE активно внедряет передовые технологии в свои продукты и услуги, стремясь улучшить качество работы и повысить уровень удовлетворенности клиентов. Убеждена, что качественная автоматизация процессов крайне важна для прозрачного ведения бизнеса.
Конференция, организованная передовым разработчиком рынка, предоставила уникальную возможность для обмена опытом и знаниями между участниками, а также для обсуждения новых тенденций и возможностей в области интеграционных решений", — прокомментировала своё участие Екатерина Кролевец.
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