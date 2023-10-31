Страховой Дом ВСК признан лауреатом XIV ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей". Награда вручается лидерам потребительского рынка за высокое качество товаров и услуг, а также клиентского сервиса.

ВСК одержала победу в номинации "Цифровые решения в страховании" в категории "Digital-продукты". Лауреаты выбирались по результатам голосования экспертного совета, данных потребительских тестов и индекса NPS исследовательского холдинга Romir.

Эксперты отметили сервис "Европротокол онлайн" ВСК, позволяющий упрощенно оформить извещения о ДТП и увеличить сумму страхового возмещения со 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Высокую оценку получили и API-сервисы для автоматизации бизнес-процессов ВСК. В частности, отмечены внедрение открытых API в пилотирование цифровой ипотеки, благодаря чему оформление жилищного займа стало максимально автоматизированным.

Кроме того, экспертный совет премии высоко оценил обновленный сайт Страхового Дома ВСК. Компания объединила вместе продающий и основной домен сайта, а также внедрила систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд. Обновленный сайт помог как увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, так и стал удобнее для его администрирования. Контент-менеджеры легко могут менять наполнение без привлечения разработчиков.

Премия "Качество обслуживания и права потребителей" — общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Мероприятие призвано обеспечить устойчивое развитие и мощный конкурентный потенциал российского рынка товаров и услуг.