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ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год

Страхование Финансы

ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК признан лауреатом XIV ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей". Награда вручается лидерам потребительского рынка за высокое качество товаров и услуг, а также клиентского сервиса.

ВСК одержала победу в номинации "Цифровые решения в страховании" в категории "Digital-продукты". Лауреаты выбирались по результатам голосования экспертного совета, данных потребительских тестов и индекса NPS исследовательского холдинга Romir.

Эксперты отметили сервис "Европротокол онлайн" ВСК, позволяющий упрощенно оформить извещения о ДТП и увеличить сумму страхового возмещения со 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Высокую оценку получили и API-сервисы для автоматизации бизнес-процессов ВСК. В частности, отмечены внедрение открытых API в пилотирование цифровой ипотеки, благодаря чему оформление жилищного займа стало максимально автоматизированным.

Кроме того, экспертный совет премии высоко оценил обновленный сайт Страхового Дома ВСК. Компания объединила вместе продающий и основной домен сайта, а также внедрила систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд. Обновленный сайт помог как увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, так и стал удобнее для его администрирования. Контент-менеджеры легко могут менять наполнение без привлечения разработчиков.

Премия "Качество обслуживания и права потребителей" — общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Мероприятие призвано обеспечить устойчивое развитие и мощный конкурентный потенциал российского рынка товаров и услуг.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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