Женщина пострадала утром при пожаре в Тольятти

Во вторник, 31 октября, примерно в 5:21, начался пожар в доме № 25 на ул. Свердлова в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 1,5 кв. м. На борьбу с огнем направили 13 человек. Пожар ликвидировали в 5:40.

Пострадала 44-летняя женщина. Кроме того, огнеборцы спасли одного человека. Причину пожара устанавливают.