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Банки Финансы

ВТБ и RB.RU выпустили обновленную карту российского финтех-рынка

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ и издание о технологиях и бизнесе RB.RU представили интерактивную карту российского финтех-рынка. В четвертый обновленный гид, содержащий расширенный список сервисных направлений и категорий, традиционно вошли компании, создающие технологичные финансовые продукты для бизнеса, банков и конечных пользователей.

Всего на карту попали порядка 300 компаний — это самая подробная карта игроков финансовых технологий в России за семилетнюю историю проекта. Она содержит четыре больших раздела — "Личные финансы", "Решения для бизнеса", "Решения для банков" и "Организации, работающие с финтех-стартапами". В "Личные финансы" отнесены сервисы для учета, анализа инвестиций и управления личными финансами, программы и карты лояльности, кешбэк-, BNPL- и другие сервисы.

В "Решения для бизнеса" вошли сервисы для бухгалтерии и финансового учета, необанки, решения для работы бизнеса с самозанятыми и массовых выплат, решения для бесконтактного приема чаевых. К "Решениям для банков" отнесены решения для скоринга, технологии информационной безопасности и идентификации, биометрические решения, профильные решения для автоматизации и цифровизации, геймификация.

В обновленную версию карты вошли новые направления и категории, в том числе компании, предлагающие решения в области исламского банкинга, гибридные продукты, направленные на увеличение прибыли, а также работающие в сфере цифровых финансовых активов. Отдельной категорией стали BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later, "покупай сейчас — плати потом"), предоставляющие возможность рассрочки при покупке товаров.

На карте традиционно присутствуют стартапы с готовым продуктом не ниже MVP, работающие на российском рынке, имеющие в команде хотя бы одного основателя из России, а также регулярно обновляющие свой веб-сайт и социальные медиа.

"ВТБ активно работает с технологическими стартапами, мы заинтересованы в развитии инноваций в сегменте финтеха. Сегодня стартап-экосистема переживает не лучшие времена не только в России, но и в глобальном масштабе, поэтому мы считаем крайне важным развивать сотрудничество крупных корпораций и стартапов, оказывать экспертную поддержку в развитии инновационных идей, выстраивать коммерческие партнерства с молодыми компаниями. Финтех-карта помогает систематизировать информацию о текущих игроках рынка, способствует их продвижению и показывает возможности для взаимодействия", — отметила Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ.

В 2021 году RB.RU и ВТБ впервые представили совместную финтех-карту. Итоговая версия карты включала более 250 проектов из 21 категории, а также содержала актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах. В этом году направления проектов для карты были кардинально переработаны в соответствии с актуальным состоянием отрасли.

Первая версия финтех-карты была выпущена в марте 2016 года. Тогда игроков рынка поделили на 17 категорий. Самыми активными направлениями на рынке стали онлайн-кредитование, решения для банков, платежи. Проект получил развитие в 2018 году, когда число участников значительно возросло, а сама карта впервые стала интерактивной. На рынке развивались необанки и сервисы для онлайн-бухгалтерии, что также получило отражение в новой версии карты.

Гид потребителя

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