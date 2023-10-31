Город, где так хочется жить: певец Паша Руденко представил главную композицию сериала "Родные люди"

31 октября 2023 года на ведущих цифровых площадках страны состоялся релиз композиции "Родные люди" в исполнении Паши Руденко, которую создала команда известного музыкального продюсера Юрия Бардаша. Эта песня стала главной в саундтреке 8-серийного альманаха "Родные люди" (16+) и поддерживает идею создателей проекта, что не только люди, но города и регионы стали героями альманаха.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив "Открытие" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера первых эпизодов альманаха состоялась в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) 17 октября, каждый вторник выходят по две новые серии.

Альманах объединяет восемь историй про отношения родных людей, которые происходят в Астрахани, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве, а также в Крыму. В сериале есть новеллы самых разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Герои историй — студенты, которые в 1990-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом все разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они продолжают общаться, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя, но сколько всего случится перед этой встречей… Альманах рассказывает о том, как за два десятилетия изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 90-х.

Композиция "Родные люди"

"Помню, как Юра позвонил мне и сказал что-то типа: "Паша, я написал чудесную песню, которая оживет в твоем исполнении, приезжай. Дело важное". Уже через пару дней мы с Юрой и его командой встретились в студии. Я влюбился в песню сразу, с первых строк. Есть в ней что-то очень теплое, важное, вечное. Добавлю лишь, что для меня честь стать частью такого классного большого проекта", — поделился Паша Руденко.

Паша Руденко — соул-исполнитель, сонграйтер и продюсер. Номинант премии "Золотой граммофон" и участник второго сезона шоу "Песни" на ТНТ. Ранее выступал как солист поп-дуэта "Элемент". Юра Бардаш — продюсер, хореограф, певец, основатель продюсерского центра Kruzheva Music. Основатель и продюсер проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. В прошлом участник группы "Грибы".

31 октября композиция "Родные люди" стала доступна на главных цифровых площадках ("Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и других).

Трейлер сериала

Постер, кадры, фото со съемок

О сериале "Родные люди" (16+)

Производство: Студия творческих инициатив "Открытие" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Серий: 8

Продолжительность: 160 минут

Художественный консультант: Константин Богомолов

Режиссеры-постановщики: Дмитрий Губарев, Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлиев, Алина Верипя, Александр Котт

Авторы сценария: Сергей Лагодин, Юлия Лемарк, Михаил Петров, Сауле Юсупова, Кирилл Мазур, Марк Заевский, Вадимир Наумов, Виктор Беспалов, Кира Кутузова, Ирина Зверева

Продюсеры: Максим Рубанов, Жан Просянов, Ванда Криницкая, Татьяна Воронина, Магомед Зауров, Анатолий Бабков, Тимофей Носков, Роман Золотов, Александра Зонина, Юлия Романцова, Роберт Геворкян, Александр Просянов.

Оператор-постановщик: Дмитрий Шлыков, Владимир Канцедал, Валерий Левченко, Сергей Кириченко, Константин Панасюк

Композиторы: Андрей Батурин, Юрий Бардаш

Музыкальный продюсер: Павел Максимов

Художники-постановщики: Анна Ермолина, Денис Николаенко, Полина Хамраева, Анна Полякова, Александр Аулов, Наталия Нимаева, Денис Цымбал

Художники по костюмам: Юлия Наумова, Ирина Миронова, Константин Кошкин, Сабина Джалаллова, Евгения Каплиева-Дьякова, Наталья Каневская

В ролях: Дмитрий Дюжев, Камиль Ларин, Егор Бероев, Александра Ребенок, Галина Польских, Андрей Соколов, Елена Захарова, Александр Ляпин, Иван Злобин, Анастасия Вивденко, Галина Петрова, Марина Чувилина, Арина Полонская, Александр Демидов, Хабибб Шарипов, Алёна Кулешова, Наталья Бочкарева, Дмитрий Куличков, Игорь Миркурбанов, Владислав Миллер, Алексей Макаров, Анастасия Вивденко, Кристина Исайкина, Олег Газманов, Богдан Жилин, Александр Ильин, Сергей Чонишвили, Валери Зоидова, Эра Зиганшина, Александр Семчев, Диана Огай, Екатерина Гревцева и другие.