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Самарская область вошла в список регионов — лидеров по выдаче ИТ-ипотеки

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с января по октябрь 2023 года Банк ДОМ.РФ предоставил около 3000 ипотечных кредитов по льготной программе для ИТ-специалистов на общую сумму 29,5 миллиарда рублей. Самарская область также попала в список регионов-лидеров — сумма выданных кредитов в регионе составила почти 900 млн рублей.

Фото: ДОМ.РФ

Среди регионов, которые лидируют по предоставлению кредитов ИТ-специалистам в текущем году, можно выделить Москву (сумма выданных займов составила 13,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (3,2 миллиарда рублей), Подмосковье (2,7 миллиарда рублей), Новосибирскую область (1,2 миллиарда рублей) и Республику Татарстан (более 1 миллиарда рублей). В топ-10 также входят Свердловская область (более 1 миллиарда рублей), Нижегородская область (около 1 миллиарда рублей), Ленинградская область (около 800 миллионов рублей) и Краснодарский край (около 600 миллионов рублей).

"ИТ-ипотека — хорошая возможность для ИТ-специалистов улучшить жилищные условия. Средняя площадь покупаемых по программе квартир больше, чем в рамках других продуктов, на треть и составляет около 70 кв. м. Это очень важно с точки зрения дальнейшего планирования карьеры и развития — более половины заемщиков в рамках программы состоят в браке, треть из них — с детьми", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

С момента запуска программы в мае 2022 года более чем 4000 сотрудников технологических компаний смогли улучшить свои жилищные условия, а общий объем выданных кредитов составил более 41 миллиарда рублей.

Гид потребителя

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