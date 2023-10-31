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Страхование Финансы

ВСК: Россияне разлюбили Турцию и ОАЭ, в топе на ноябрьские праздники Китай, Таиланд и Белоруссия

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самым востребованным туристическим направлением во время предстоящих ноябрьских праздников стал Китай — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, около 36% полисов страхования путешествующих на этот период были оформлены для поездок в Поднебесную. Турция и Египет в число популярных среди российских туристов стран в этот раз не вошли.

В топ самых востребованных туристических направлений в этом году попали также Таиланд (15% оформленных полисов ВЗР) и Беларусь (15%). На долю Турции пришлось только 11% полисов, ОАЭ — 7%, в Египет поедут не более 2% отдыхающих из РФ.

Большинство россиян стараются продлить плановые отпуска за счет ноябрьских праздников. Так, 38% оформляют страховку для поездок на 8-14 дней, 23% — на 5-7 дней. Причем 55% россиян ушли в отпуск еще в октябре.

Около 49% российских туристов предпочитают путешествовать семьей или большой компанией. Среди них самыми востребованными направлениями стали Таиланд и Беларусь. В целом среди путешественников в эти ноябрьские праздники больше женщин (58%), чем мужчин (42%). Самыми популярными курортами у женщин являются Турция и ОАЭ, у мужчин — Таиланд.

Большинство россиян ответственно подходит к планированию отпусков — минимум 21% полисов для путешествий был оформлен еще в августе.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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