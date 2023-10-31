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Клиентам Открытие Private Banking рассказали о стратегии сохранения и приумножения капитала

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие Private Banking и ВТБ Private ‎Banking ‎провели бизнес-завтрак "2023-2024: стратегия сохранения и приумножения капитала" для состоятельных клиентов банка "Открытие".

Одной из главных тем мероприятия стал обзор ситуации в развитых и развивающихся экономиках. Эксперты банка обратили внимание на высокий потенциал российского рынка инвестиционных продуктов и текущую дивидендную доходность акций. Если показатели референсных индексов равны лишь нескольким процентам, то дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляет 8,3%. Было отдельно отмечено, что по соотношению цены и чистой прибыли российский рынок дешев не только в сравнении с международными аналогами, но и со своими среднеисторическими значениями.

С учетом глобальных макроэкономических трендов гостям мероприятия были представлены наиболее интересные инструменты частных инвестиций банка "Открытие" и ВТБ: замещающие и структурные облигации, обратный выкуп инвестиционных золотых слитков, ЗПИФ недвижимости, инвестиции в эксклюзивные бриллианты, а также в формирование портфеля активов из жилой и коммерческой недвижимости.

На встрече также обсуждались вопросы защиты интересов клиентов сегмента прайвет в ходе интеграции банков "Открытие" и ВТБ. Клиентам рассказали о лучших практиках обслуживания, которые будут сохранены в объединенном банке.

"Переход клиентов "Открытия" на обслуживание в ВТБ будет полностью "бесшовным" — по сути, кроме вывески, для них ничего не изменится", — отметил заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов в ходе встречи. — В то же время благодаря объединению клиенты "Открытия" получат индивидуальную финансовую экспертизу и сервисные практики Private Banking ВТБ".

По словам Юрия Андресова, в процессе интеграции сохранятся все офисы обслуживания и персональные менеджеры. Уже сейчас клиентам банка "Открытие" доступны новые высокодоходные сберегательные и инвестиционные инструменты ВТБ Private ‎Banking. По мере окончания срока вкладов и других продуктов банка "Открытие" можно будет перевести деньги в равнозначные продукты ВТБ с сохранением качества обслуживания и доходности.

Гид потребителя

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