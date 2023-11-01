В музее Алабина откроется выставка к 85-летию регионального отделения "Союза художников России"

В четверг, 2 ноября, в 18:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина откроется Областная юбилейная выставка к 85-летию Самарского регионального отделения ВТОО "Союз Художников России" (12+).

В 1932 году вышло Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля "О ликвидации отдельных группировок и создании единых творческих союзов", которое сыграло большую роль в организации крупных, официальных творческих союзов. 15 апреля 1938 года облисполком принял специальное постановление о создании Союза советских художников Куйбышевской области и утвердил проект Устава и уже 9 июля была созвана областная конференция художников.



"9 июля 1938 года считается официальным днем рождения самарского Союза художников России.

Вот уже 85 лет художники Союза вместе трудятся на благо родной Самары, украшают нашу жизнь. На данный момент региональное отделение включает в себя 122 человека", - сообщают организаторы.



На выставке будут показаны труды действующих членов Союза художников Самары и уже ушедших из жизни.

Выставка продлится до 30 ноября.