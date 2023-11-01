Маршрут "Стрельная гора" меняет режим работы

С 1 ноября в связи с погодными условиями экскурсионный маршрут "Стрельная гора" в Самарской области меняет свой режим работы. Посещение будет возможно только в выходные и праздничные дни.
Посетить туристический объект можно в выходные и праздничные дни с 9:00, последний заезд осуществляется в 16:00.
Заезд на маршрут возможен на своем автомобиле на шипованной резине.
Стоимость пропуска: 410 руб. с человека, льготный билет будет стоить 250 руб. (жители Самарской области, предъявившие паспорт с пропиской в регионе, относятся к льготной категории). Приобрести пропуск можно на КПП экскурсионного маршрута (оплата наличным и безналичным расчетом) или на сайте заповедника.
Находясь на особо охраняемой природной территории следует помнить следующие правила:
— нахождение за пределами экскурсионных объектов, съезд с маршрута, сход с настила/тропы является нарушением режима особой охраны территорий государственных природных заповедников и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
— запрещается запускать беспилотные летательные аппараты, устраивать привалы, разводить костры, оставлять мусор, включать приборы с громким звуком, собирать дикоросы, кормить диких животных;
— запрещается пребывание на территории с домашними животными.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....