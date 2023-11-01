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Туризм Общество

Маршрут "Стрельная гора" меняет режим работы

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября в связи с погодными условиями экскурсионный маршрут "Стрельная гора" в Самарской области меняет свой режим работы. Посещение будет возможно только в выходные и праздничные дни.

Посетить туристический объект можно в выходные и праздничные дни с 9:00, последний заезд осуществляется в 16:00.

Заезд на маршрут возможен на своем автомобиле на шипованной резине.

Стоимость пропуска: 410 руб. с человека, льготный билет будет стоить 250 руб. (жители Самарской области, предъявившие паспорт с пропиской в регионе, относятся к льготной категории). Приобрести пропуск можно на КПП экскурсионного маршрута (оплата наличным и безналичным расчетом) или на сайте заповедника.

Находясь на особо охраняемой природной территории следует помнить следующие правила:

— нахождение за пределами экскурсионных объектов, съезд с маршрута, сход с настила/тропы является нарушением режима особой охраны территорий государственных природных заповедников и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
— запрещается запускать беспилотные летательные аппараты, устраивать привалы, разводить костры, оставлять мусор, включать приборы с громким звуком, собирать дикоросы, кормить диких животных;
— запрещается пребывание на территории с домашними животными.

Гид потребителя

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