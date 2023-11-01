ВСК приняли в Российский союз химиков

Страховой Дом ВСК стал членом Российского союза предприятий и организаций химического комплекса (Российского союза химиков). Соглашение было подписано в рамках Московского международного химического форума.

Согласно договору, Российский союз химиков будет способствовать в установлении связи ВСК с соответствующими государственными органами власти и заинтересованными организациями. Также у Страхового Дома будут права участвовать в выборах в руководящие органы Союза, вносить инициативы по вопросам реализации задач организации, участвовать в мероприятиях и способствовать распространению научных достижений.

Соглашение о членстве подписали Роман Фролов, Член Совета директоров Страхового Дома ВСК, и Виктор Иванов, президент Российского союза химиков. Решение было утверждено на общем собрании членов Российского союза химиков, по итогам которого ВСК был вручен Сертификат о членстве.

В рамках Московского международного химического форума Роман Фролов принял участие в круглом столе "Финансовые инструменты и механизмы государственной поддержки". Эксперт рассказал о защите трех отраслевых потребностей рынка: инвестиционных проектов, торговых или экспортных кредитов и экологии.

"Членство ВСК в Союзе химиков — шаг для улучшения качества жизни сотрудников предприятий, расширения бизнеса наших потенциальных новых партнеров и для будущего развития химической отрасли в России в целом. Мы будем активно сотрудничать для реализации общей цели — создания современной, эффективной и безопасной химической отрасли в стране", — заявил Роман Фролов.

"С большим интересом и уважением мы наблюдаем за успехами Страхового Дома ВСК, лауреата всевозможных премий в области качества предоставляемых услуг. И очень надеемся, что начатый виток сотрудничества ВСК с химической отраслью будет отмечен блестящими результатами и конструктивными проектами", — отметил Виктор Иванов.