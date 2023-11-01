ВСК приняли в Российский союз химиков

Страховой Дом ВСК стал членом Российского союза предприятий и организаций химического комплекса (Российского союза химиков). Соглашение было подписано в рамках Московского международного химического форума.
Согласно договору, Российский союз химиков будет способствовать в установлении связи ВСК с соответствующими государственными органами власти и заинтересованными организациями. Также у Страхового Дома будут права участвовать в выборах в руководящие органы Союза, вносить инициативы по вопросам реализации задач организации, участвовать в мероприятиях и способствовать распространению научных достижений.
Соглашение о членстве подписали Роман Фролов, Член Совета директоров Страхового Дома ВСК, и Виктор Иванов, президент Российского союза химиков. Решение было утверждено на общем собрании членов Российского союза химиков, по итогам которого ВСК был вручен Сертификат о членстве.
В рамках Московского международного химического форума Роман Фролов принял участие в круглом столе "Финансовые инструменты и механизмы государственной поддержки". Эксперт рассказал о защите трех отраслевых потребностей рынка: инвестиционных проектов, торговых или экспортных кредитов и экологии.
"Членство ВСК в Союзе химиков — шаг для улучшения качества жизни сотрудников предприятий, расширения бизнеса наших потенциальных новых партнеров и для будущего развития химической отрасли в России в целом. Мы будем активно сотрудничать для реализации общей цели — создания современной, эффективной и безопасной химической отрасли в стране", — заявил Роман Фролов.
"С большим интересом и уважением мы наблюдаем за успехами Страхового Дома ВСК, лауреата всевозможных премий в области качества предоставляемых услуг. И очень надеемся, что начатый виток сотрудничества ВСК с химической отраслью будет отмечен блестящими результатами и конструктивными проектами", — отметил Виктор Иванов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.