Стало известно, где отключат свет 2 и 3 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
02.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
пгт. Осинки (ул. Базарная, ул. Садовая)
02.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Новый Кутулук (все село);
с. Коптяжево (все село);
с. Богдановка (все село);
с. Страхово (все село);
с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);
с. Ново-Геранькино (ул. Молодежная, ул. Цветочная);
02.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Долгова, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская, пр. Цветочный, ул. Цветочная, ул. Заводская, Зеленый б-р.);
02.11.2023 года с 10-00 до 14-00 на 1 час (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы, с. Новое Еремкино, микрорайон Новоматюшкино (полностью).
02.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);
02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Первомайский
02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кармало-Аделяково
02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ендурайкино
02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старое Якушкино
02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старая Боголюбовка
02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино (Революционная, Московская, Полевая)
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Васильевка
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Дмитриевка
02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
03.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);
с. Соколовка (ул. Октябрьская, ул. Первомайская);
с. Малое Алдаркино (ул. Кооперативная);
03.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);
03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Комарова
03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Багряш
03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новый Байтермиш
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Захаркино
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени);
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени);
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Васильевка
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Дмитриевка
03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.