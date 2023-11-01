Стало известно, где отключат свет 2 и 3 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Базарная, ул. Садовая)

02.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (все село);

с. Коптяжево (все село);

с. Богдановка (все село);

с. Страхово (все село);

с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);

с. Ново-Геранькино (ул. Молодежная, ул. Цветочная);

02.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Долгова, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская, пр. Цветочный, ул. Цветочная, ул. Заводская, Зеленый б-р.);

02.11.2023 года с 10-00 до 14-00 на 1 час (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы, с. Новое Еремкино, микрорайон Новоматюшкино (полностью).

02.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Боголюбовка

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (Революционная, Московская, Полевая)

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

03.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);

с. Соколовка (ул. Октябрьская, ул. Первомайская);

с. Малое Алдаркино (ул. Кооперативная);

03.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Комарова

03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новый Байтермиш

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.