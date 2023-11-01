16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" выполнила капитальный ремонт энергокотла на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 ССК продолжает программу модернизации энергосистемы Самарской области Энергетики просят тепловиков погасить задолженность перед началом отопительного сезона Создателю Консорциума "Интегра-С" Владимиру Куделькину исполнилось 70 лет Стало известно, в каких районах области планируется отключение света с 23 по 29 июня

Энергетика ТЭК

Стало известно, где отключат свет 2 и 3 ноября

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Базарная, ул. Садовая)

02.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук (все село);

с. Коптяжево (все село);

с. Богдановка (все село);

с. Страхово (все село);

с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);

с. Ново-Геранькино (ул. Молодежная, ул. Цветочная);

02.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Долгова, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская, пр. Цветочный, ул. Цветочная, ул. Заводская, Зеленый б-р.);

02.11.2023 года с 10-00 до 14-00 на 1 час (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы, с. Новое Еремкино, микрорайон Новоматюшкино (полностью).

02.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Боголюбовка

02.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (Революционная, Московская, Полевая)

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

02.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

03.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подгорное (ул. Комплексная, ул. Центральная);

с. Соколовка (ул. Октябрьская, ул. Первомайская);

с. Малое Алдаркино (ул. Кооперативная);

03.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Комарова

03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

03.11.2023 года с 09-00 до 10-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новый Байтермиш

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка 

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

03.11.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3