Роль международного туризма: "Ингосстрах" о результатах девяти месяцев 2023 года

В преддверии зимнего сезона "Ингосстрах" рассказывает о популярных для россиян направлениях международного туризма, а также о наиболее распространенных причинах страховых случаев, которые происходят с соотечественниками за рубежом.
За девять месяцев 2023 года количество обращений за медицинской помощью среди туристов составило более 23 тыс. случаев, что примерно на 30% превышает их количество по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Основные туристические направления за девять месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом не изменились, но произошла корректировка в распределении туристических потоков между наиболее популярными странами. Лидирующая позиция по количеству обращений как в 2022 году, так и в 2023 году основательно закрепилась за Турцией — за девять месяцев 2023 года около 29% обращений от общего количества случаев зарегистрировано по этой стране; второе место занимает Таиланд — примерно 27%; на третьем месте Египет — около 12%; также необходимо отметить Объединенные Арабские Эмираты: количество обращений по этой стране приближено к тройке лидеров и составляет примерно 11% от общего количества случаев.
Основными причинами обращений туристов за медицинской помощью по полису "Ингосстраха" стали болезни органов пищеварения, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания инфекционного характера (ОРВИ, ОРЗ), бытовые травмы различного характера.
Были и те, кто по каким-то причинам не смог уехать в долгожданный и заранее оплаченный отпуск. В период с января 2023 года по сентябрь 2023 года чаще всего поездки откладывались из-за госпитализации клиентов или их близких родственников. На втором месте отмена поездки из-за пребывания на амбулаторном лечении, на третьем — невыезд в связи с отказом в визе. Часть туристов не смогла уехать ввиду получения травм, а замыкает ТОП-5 причин отмена поездки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. В целом с 1 января по 30 сентября 2023 года зарегистрировано более тысячи заявлений, связанных с невыездом клиентов.
"Мы призываем путешественников быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье заранее — на этапе подготовки к поездке. Изучите природные условия страны, которую решили посетить, ознакомьтесь с опытом других людей, кто уже там побывал, и побольше узнайте о местной культуре и обычаях. Помните, что форс-мажорные обстоятельства могут сделать невозможной запланированное путешествие. Такой осознанный подход к отдыху, наряду со страховой защитой от "Ингосстраха", позволит не беспокоиться о непредвиденных ситуациях и получить приятные впечатления от поездки", — комментирует Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.