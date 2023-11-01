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Страхование Финансы

Роль международного туризма: "Ингосстрах" о результатах девяти месяцев 2023 года

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии зимнего сезона "Ингосстрах" рассказывает о популярных для россиян направлениях международного туризма, а также о наиболее распространенных причинах страховых случаев, которые происходят с соотечественниками за рубежом.

За девять месяцев 2023 года количество обращений за медицинской помощью среди туристов составило более 23 тыс. случаев, что примерно на 30% превышает их количество по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Основные туристические направления за девять месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом не изменились, но произошла корректировка в распределении туристических потоков между наиболее популярными странами. Лидирующая позиция по количеству обращений как в 2022 году, так и в 2023 году основательно закрепилась за Турцией — за девять месяцев 2023 года около 29% обращений от общего количества случаев зарегистрировано по этой стране; второе место занимает Таиланд — примерно 27%; на третьем месте Египет — около 12%; также необходимо отметить Объединенные Арабские Эмираты: количество обращений по этой стране приближено к тройке лидеров и составляет примерно 11% от общего количества случаев.

Основными причинами обращений туристов за медицинской помощью по полису "Ингосстраха" стали болезни органов пищеварения, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания инфекционного характера (ОРВИ, ОРЗ), бытовые травмы различного характера.

Были и те, кто по каким-то причинам не смог уехать в долгожданный и заранее оплаченный отпуск. В период с января 2023 года по сентябрь 2023 года чаще всего поездки откладывались из-за госпитализации клиентов или их близких родственников. На втором месте отмена поездки из-за пребывания на амбулаторном лечении, на третьем — невыезд в связи с отказом в визе. Часть туристов не смогла уехать ввиду получения травм, а замыкает ТОП-5 причин отмена поездки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. В целом с 1 января по 30 сентября 2023 года зарегистрировано более тысячи заявлений, связанных с невыездом клиентов.

"Мы призываем путешественников быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье заранее — на этапе подготовки к поездке. Изучите природные условия страны, которую решили посетить, ознакомьтесь с опытом других людей, кто уже там побывал, и побольше узнайте о местной культуре и обычаях. Помните, что форс-мажорные обстоятельства могут сделать невозможной запланированное путешествие. Такой осознанный подход к отдыху, наряду со страховой защитой от "Ингосстраха", позволит не беспокоиться о непредвиденных ситуациях и получить приятные впечатления от поездки", — комментирует Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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