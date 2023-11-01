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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК — генеральный партнер FINOPOLIS 2023

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступит генеральным партнером главного финансового форума страны — FINOPOLIS 2023. В рамках события компания продемонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, поделится практикой применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.

На выставке FINOLAND ВСК представит возможности собственной экосистемы сервисно-страховых решений. На главном стенде, построенной в виде экологичной оранжереи, гости выставки узнают о преимуществах единой системы как страховых, так и нестраховых сервисов, создающих комфорт повседневной жизни и бизнеса.

В "Медицинском центре ВСК" гости испытают возможности инновационных технологий для диагностики и сохранения здоровья. В том числе на инновационном аппарате, работающем на неинвазивных технологиях, гости смогут пройти быстрое обследование. По его итогам узнают вероятность развития сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, сахарного диабета и почечной недостаточности. А для более точной расшифровки, гостей стенда проконсультирует врач онлайн из "Цифровой клиники" ВСК.

В транспортной зоне ВСК представит главный сервис 2023 года — дистанционное урегулирование ДТП по ОСАГО через мобильное приложение "ВСК страхование". Данное решение компания запустила первой среди страховых компаний в этом году. Участники выставки смогут похулиганить — раскрасить из баллончика концепт-кар, а затем убедиться в скорости современного страхового сервиса ВСК при оформлении ДТП. Самые удачливые получат "выплату" цифровыми рублями. Кроме того, гости смогут узнать о преимуществах нестраховых сервисов ВСК: юридическая поддержка, техпомощь на дорогах, шиномонтаж, подменное авто на время ремонта и других.

В деловой части форума ВСК выступит организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе", в ходе которого компания и другие игроки финансового рынка поделятся практическими кейсами применения ИИ и масштабирования технологии. Эксперты обсудят тенденции развития AI и машинного обучения, сложности в подготовке специализированных кадров, особенности законодательного регулирования рынка больших данных, а также расскажут об эффекте для бизнеса от внедрения инноваций. В числе приглашенных спикеров — эксперты из Яндекса, МТС, Тинькофф, СБЕРБАНКА, Центробанка, Минцифры, Ассоциации "ФИНТЕХ" и др.

Также в деловой программе форума выступят эксперты Страхового Дома ВСК FINOPOLIS — одно из ключевых событий в области FinTech. В 2023 году программа форума будет состоять из шести пленарных дискуссий, а также более 30 тематических секций и круглых столов. Форум инновационных финансовых технологий пройдет с 8 по 10 ноября.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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