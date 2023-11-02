ЦСК ВВС обыграли питерское "Динамо"

В среду, 1 ноября, завершился матч между ЦСК ВВС и "Динамо" из Санкт — Петербурга в рамках турнира ВХЛ — Кубок Шелкового пути.
Матч закрыт со счетом 3:2.
Следующая игра состоится 3 ноября в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого", летчики встретятся с СКА-Нева в 13:00.
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