ЦСК ВВС обыграли питерское "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 ноября, завершился матч между ЦСК ВВС и "Динамо" из Санкт — Петербурга в рамках турнира ВХЛ — Кубок Шелкового пути.