16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 2,5 млн туристов отдохнули в Самарской области за девять месяцев 2023 года Маршрут "Стрельная гора" меняет режим работы Отдых в Санкт-Петербурге: SPA в винных складах купца Елисеева, акватриум и загородные комплексы Санкт-Петербург посетили более 79 тыс. "медицинских" туристов в 2023 году В Самаре начнется целевая подготовка кадров для отрасли туризма

Туризм Общество

Более 2,5 млн туристов отдохнули в Самарской области за девять месяцев 2023 года

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Туристический поток на территории Самарской области за девять месяцев 2023 г. согласно аналитике "Больших данных" составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 г. (2 млн 014 тыс. чел.), сообщает министерство туризма Самарской области. 

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы, Оренбургской области, Республики Татарстан, Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей.

Объем трат туристов за период с января по сентябрь 2023 г. составил 19,5 млрд руб. и увеличился на 47,7% к январю — сентябрю 2022 г. (13,2 млрд руб.).

Средний возраст туристов за девять месяцев 2023 г. составляет 41 год. За период с января по сентябрь 2023 г. средний доход туристов региона составил 69 тыс. руб. Продолжительность поездки составила 5 суток.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3