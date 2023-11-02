Более 2,5 млн туристов отдохнули в Самарской области за девять месяцев 2023 года

Туристический поток на территории Самарской области за девять месяцев 2023 г. согласно аналитике "Больших данных" составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 г. (2 млн 014 тыс. чел.), сообщает министерство туризма Самарской области.

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы, Оренбургской области, Республики Татарстан, Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей.

Объем трат туристов за период с января по сентябрь 2023 г. составил 19,5 млрд руб. и увеличился на 47,7% к январю — сентябрю 2022 г. (13,2 млрд руб.).

Средний возраст туристов за девять месяцев 2023 г. составляет 41 год. За период с января по сентябрь 2023 г. средний доход туристов региона составил 69 тыс. руб. Продолжительность поездки составила 5 суток.