"Алиса" начала оформлять полисы страхования квартир от ВСК

Страховой Дом ВСК упрощает процесс оформления договора страхования квартиры — теперь при помощи голосового помощника "Алиса" клиенты могут рассчитать страхование квартиры. Сервис интегрирован во все устройства и приложения Яндекс — навигатор, карты, умную колонку и пр.

Страховой дом ВСК разработал навык для покупки полиса по страхованию квартиры при помощи виртуального ассистента Яндекс.Алиса. Голосовой помощник предоставляет клиенту возможность получить проект договора страхования буквально за пару минут. Для оформления полиса необходимо:

Запустить навык при помощи одной из активационных фраз

"Запусти навык ВСК Страхование"



"Попроси ВСК рассчитать стоимость страхования квартиры"



"Запусти чат с Расчетом страхования ВСК"

Назвать полный адрес объекта страхования

Указать номер телефона для получения полиса

По результату диалога с голосовым помощником клиенту в течение пяти минут поступает смс со ссылкой на проект полиса в личном кабинете на сайте ВСК, включая предрасчет стоимости страхования

Последний шаг — подтверждение покупки в личном кабинете. Весь процесс от запуска навыка до оформления полиса составляет не более 10 минут.

Алиса — это ведущий виртуальный голосовой ассистент, работающих в сервисах и устройствах Яндекса. На данный момент колонками с голосовым помощником Алиса пользуется до 15% российских семей.

"Расширение каналов коммуникации с клиентом является одной из наших ключевых задач. Мы активно развиваем собственные умные сервисы для взаимодействия со страхователями, а теперь интегрировали голосового помощника ВСК в "Алису". Сегодня виртуальные ассистенты пользуются огромным спросом, а сервисы Яндекса являются лидерами рынка. Именно поэтому мы разработали и внедрили навык продажи страховых полисов через Яндекс.Алису. Теперь наши клиенты могут приобрести страхование квартиры, поговорив с Алисой", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.