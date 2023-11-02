Прирост уникальных клиентов IngoMobile равен 39%

"Ингосстрах" фиксирует, что за девять месяцев 2023 года приложением страховой компании IngoMobile воспользовалось свыше 1,3 млн уникальных клиентов. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 39%.

В период с января по сентябрь 2023 года пользователи совершили около 120 тысяч покупок страховых полисов через мобильное приложение — это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В целом на мобильное приложение приходится около 12% от всех прямых онлайн-продаж.

Чаще всего приложение IngoMobile используют клиенты из Москвы и Московской области (33% от всех пользователей), Санкт-Петербурга (8% от всех пользователей), Краснодарского края — 5%, Свердловской области — 4,4% и Новосибирской области — 3,9%.

Наиболее популярными сервисами являются заказ гарантийных писем по ДМС, а также удаленное урегулирование по каско, которое показало рост в размере 10,86% за 9 месяцев 2023 года (с 39,7% до 50,56%) и достигло более 18 тысяч случаев за квартал.

Мобильное приложение "Ингосстраха" IngoMobile претерпело большие изменения в 2023 году. Так, на основе многомесячных исследований реализован новый главный экран, который позволил создать персонализированный раздел для любого пользователя. Также добавлен блок приоритетных действий, карта ближайших офисов, уведомления и короткие "истории".

"Ингосстрах" продолжит проводить улучшения мобильного приложения через реализацию упрощенной регистрации и авторизации, оптимизацию и редизайн клиентских путей продлений ключевых продуктов, создание микросервиса уведомлений, улучшение бесшовности между сайтом и приложением, а также через совершенствование текущего сервиса оплат.

"Сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет клиентам "Ингосстраха" получить доступ ко всей информации по их страховым договорам. С помощью приложения пользователи могут оформить или продлить страховой полис, заявить о страховом случае, отследить статус по нему, получить направление на ремонт, выбрать клинику по полису ДМС, записаться к врачу онлайн, заказать гарантийное письмо и многое другое. Мы постоянно работаем над совершенствованием предлагаемого сервиса и выводим в цифровое пространство новые услуги, которые становятся доступны нашим клиентам", — комментирует Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".