Прирост уникальных клиентов IngoMobile равен 39%

"Ингосстрах" фиксирует, что за девять месяцев 2023 года приложением страховой компании IngoMobile воспользовалось свыше 1,3 млн уникальных клиентов. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 39%.
В период с января по сентябрь 2023 года пользователи совершили около 120 тысяч покупок страховых полисов через мобильное приложение — это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В целом на мобильное приложение приходится около 12% от всех прямых онлайн-продаж.
Чаще всего приложение IngoMobile используют клиенты из Москвы и Московской области (33% от всех пользователей), Санкт-Петербурга (8% от всех пользователей), Краснодарского края — 5%, Свердловской области — 4,4% и Новосибирской области — 3,9%.
Наиболее популярными сервисами являются заказ гарантийных писем по ДМС, а также удаленное урегулирование по каско, которое показало рост в размере 10,86% за 9 месяцев 2023 года (с 39,7% до 50,56%) и достигло более 18 тысяч случаев за квартал.
Мобильное приложение "Ингосстраха" IngoMobile претерпело большие изменения в 2023 году. Так, на основе многомесячных исследований реализован новый главный экран, который позволил создать персонализированный раздел для любого пользователя. Также добавлен блок приоритетных действий, карта ближайших офисов, уведомления и короткие "истории".
"Ингосстрах" продолжит проводить улучшения мобильного приложения через реализацию упрощенной регистрации и авторизации, оптимизацию и редизайн клиентских путей продлений ключевых продуктов, создание микросервиса уведомлений, улучшение бесшовности между сайтом и приложением, а также через совершенствование текущего сервиса оплат.
"Сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет клиентам "Ингосстраха" получить доступ ко всей информации по их страховым договорам. С помощью приложения пользователи могут оформить или продлить страховой полис, заявить о страховом случае, отследить статус по нему, получить направление на ремонт, выбрать клинику по полису ДМС, записаться к врачу онлайн, заказать гарантийное письмо и многое другое. Мы постоянно работаем над совершенствованием предлагаемого сервиса и выводим в цифровое пространство новые услуги, которые становятся доступны нашим клиентам", — комментирует Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.