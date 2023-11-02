Пожилой водитель "Волги" врезался в погрузчик в Самарской области

В среду, 1 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с погрузчиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:10 74-летний водитель ГАЗ-24 ехал по дороге от с. Березняки к трассе Самара - Бугуруслан. На 16,4 км, но не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с экскаватором-погрузчиком CAT 428 под управлением 47-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель легковушки и его 55-летняя пассажирка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!