Пожилой водитель "Волги" врезался в погрузчик в Самарской области

В среду, 1 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с погрузчиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:10 74-летний водитель ГАЗ-24 ехал по дороге от с. Березняки к трассе Самара - Бугуруслан. На 16,4 км, но не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с экскаватором-погрузчиком CAT 428 под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель легковушки и его 55-летняя пассажирка.