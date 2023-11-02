Ночью произошел крупный пожар в с. Выселки под Тольятти

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В четверг, 2 ноября, примерно в 1:31, начался пожар на ул. Первомайской в с. Выселки Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.