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Власть и политика

В Самаре старшее поколение учат пользоваться смартфонами

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День бабушек и дедушек представителям серебряного возраста предложили провести с пользой волонтеры "Единой России" и профильные специалисты. В рамках федерального партийного проекта "Старшее поколение" в Самарской области добровольцы рассказали пенсионерам о том, как умение пользоваться смартфоном может изменить жизнь пожилого человека к лучшему, сделать ее полнее и интереснее.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Все о гаджетах или гаджеты — это все. Как работают современные мобильные телефоны и как перейти с ним на ты: людей старшего поколения, которые зачастую испытывают трудности в использовании современных средств связи, пригласили в "Добро.Центр". В формате "Смартфон-кафе" специалисты и молодые активисты просто и понятно объясняют, как с помощью телефона решать вопросы через Госуслуги, как в мобильном режиме оплатить коммуналку, отправить любимому внуку сообщение в мессенджере или получить полезную информацию в социальной сети "Одноклассники" в новом разделе "Увлечения".

"Очень важно, что бы пользователи любого возраста могли найти для себя что-то полезное и увлекательное в сети интернет", — сообщил представитель компании "Одноклассники" Владимир Маров.

Волонтеры  и активисты МГЕР помогли пожилым людям разобраться в работе смартфонов: "Активное долголетие — это то, к чему стремимся все мы, и наша задача — помочь пожилым людям безболезненно и оперативно встроиться в ритм сегодняшней жизни", — рассказал Сергей Андриянов, руководитель "Добро.центра", член общественного совета партпроекта  "Старшее поколение" в Самарской области.

Гости "Смартфон-кафе" старшего возраста пришли к волонтерам с массой разнообразных вопросов.  Здесь у каждого есть возможность спросить и "прокачать" практические навыки владения смартфоном.

"Без современного телефона сегодня как без рук, — делится пенсионер Сергей Иванович, — поэтому сегодня задавал много вопросов. Понравилось, что объяснили все доступно и вроде бы даже чувствовать себя увереннее стал. Научился, например, как заходить на Госуслуги".

"Смартфон-кафе" — это цикл мероприятий для людей старшего возраста. Встречи направлены на развитие навыков владения телефоном. Отличие от других курсов про смартфон — в формате. Это не уроки по строгой программе, а личные консультации. Их проводят добровольцы в формате  непринужденного общения.

Мероприятие организовано при содействии активистов  проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" в Самарской области.

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