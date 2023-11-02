Tele2 делает подписку MiXX бесплатной для всех

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает до конца 2023 года бесплатно воспользоваться подпиской MiXX любого размера — S, M, L, Max. Это уникальное предложение для рынка: бесплатный двухмесячный период доступен всем пользователям подписки — новым и уже действующим, а также абонентам всех операторов.
За год — с сентября 2022 по сентябрь 2023 года — количество подключившихся к подписке MiXX увеличилось более чем в три раза. Tele2 запустила уникальный продукт MiXX в марте 2022 года: пользователи самостоятельно могут выбрать размер подписки. С октября прошлого года клиенты могут "сконструировать" наполнение под свои потребности.
Tele2 решила сделать подарок как новым клиентам, так и действующим владельцам подписки. 1 ноября 2023 года подписка MiXX стала бесплатной — акция распространяется на все размеры MiXX от минимального набора сервисов S до самого большого Max. Предложение действует два месяца — до 31 декабря 2023 года, воспользоваться бесплатным периодом могут абоненты всех операторов.
Для продвижения нового предложения компания выпустила рекламный видеоролик, антуражем для которого стал фильм "Матрица". В ролике супергерой обладает силой — подпиской MiXX от Tele2. Он предлагает пользователям самостоятельно управлять MiXX и выбирать необходимые продукты, отталкиваясь от своих пожеланий. Всем владельцам подписки доступны сервисы с онлайн-книгами, музыкой, кино, а героиня рекламного ролика — абонент оператора — останавливает свой выбор на дополнительных гигабайтах, чтобы увеличить интернет-трафик.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)