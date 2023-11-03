"Росгосстрах" сделал доступнее ремонт по каско у официальных дилеров для постгарантийных машин

"Росгосстрах" продолжает улучшать условия своих программ автокаско. Теперь для собственников автомобилей с истекшим гарантийным сроком при заключении договора добровольного автострахования стала доступнее опция "Ремонт на СТОА официального дилера". Включить ее в покрытие своей страховой программы можно на 50% дешевле, чем ранее.

Эта опция предназначена в первую очередь для автомобилистов, которые страхуют свои машины с истекшим гарантийным сроком или ввезенные по параллельному импорту без официальной гарантии производителя. Предоставляя возможность получить направление на ремонт к официальному дилеру нужной марки, "Росгосстрах" тем самым отвечает на растущий спрос на каско у владельцев автомобилей с пробегом и делает условия страхования для них более привлекательными.

"Хотя многие универсальные СТОА сегодня обеспечивают высокое качество восстановительного ремонта, автомобилисты предпочитают официальных дилеров своей марки — с сертифицированными мастерами, хорошо знающими нюансы всего модельного ряда, с запасами самых ходовых запчастей в наличии или способных обеспечить оперативную доставку нужной детали в Россию, — отмечает начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — Хотя автопарк в стране меняется буквально на глазах в сторону расширения доли китайских и отечественных марок, все же значительную часть его составляют относительно "свежие" машины из Европы, США, Японии и Кореи. И на фоне роста цен на авто и запчасти их заинтересованность в страховой защите тоже увеличивается — это заметно по количеству полисов, оформляемых в этом году на машины с пробегом. Наше предложение позволяет их владельцам сохранить привычный уровень обслуживания и качества ремонта".