В Самаре легковушка врезалась в припаркованный грузовик

В четверг, 2 ноября, в Самаре участником ДТП стал 62-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший в 19:55 по ул. Ташкентской со стороны Гранитного переулка в направлении ул. Демократической. Об этом корреспонденту "Волга Ньюс" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив д. № 222 по ул. Ташкентской он врезался в припаркованный грузовой автомобиль Mercedes-Benz, который находился справа по ходу своего движения.
После ДТП водителю легкового авто было назначено стационарное лечение. В грузовике водитель отсутствовал. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!