В Самаре легковушка врезалась в припаркованный грузовик

В четверг, 2 ноября, в Самаре участником ДТП стал 62-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший в 19:55 по ул. Ташкентской со стороны Гранитного переулка в направлении ул. Демократической. Об этом корреспонденту "Волга Ньюс" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив д. № 222 по ул. Ташкентской он врезался в припаркованный грузовой автомобиль Mercedes-Benz, который находился справа по ходу своего движения.

После ДТП водителю легкового авто было назначено стационарное лечение. В грузовике водитель отсутствовал. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.