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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Спутнику"

ТОЛЬЯТТИ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская команда уступила на домашнем льду "Спутнику" в серии буллитов.

Перед второй встречей с альметьевцами "Ладья" осталась без Глеба Булычева, вернувшегося в расположение "Лады", и его место в заявке занял Илья Евсеев, для которого этот матч оказался дебютным в МХЛ. Также тренерский штаб тольяттинцев передвинул Дениса Ермоловича в тройку к Егору Меркесову и Михаилу Ворфоломееву, а тринадцатым форвардом в составе теперь оказался Камиль Галимуллин. В рамке вновь обосновался Данила Овчарик.

Счет в поединке, как и вчера, открыла тольяттинская "молодежка", сделав это вновь на 8-й минуте — Дмитрий Иванов подработал на пятаке и добил шайбу в ворота после броска Александра Захарина. 1:0. Следующего гола всем ждать пришлось до середины игры, когда Константин Двуреченский завершил атаку волжан "3 в 2" точным выстрелом в "девятку" — 2:0.

К сожалению, в третьем периоде все преимущество "Ладьи" испарилось. На 47-й минуте альметьевцы сократили отставание усилиями Саида Гимаева, а затем "Спутник" отличился в большинстве — Рашит Самигуллин был точен от синей линии. 2:2. В дальнейшем тольяттинцы создали несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, среди которых лучший, пожалуй, был у Данила Бородина, но цифры на табло до окончания игрового отрезка не изменились.

Практически весь овертайм волжане провели в зоне "Спутника", однако выжать из этого положительный результат у них не получилось, поэтому судьба матча решилась в серии буллитов. А вот здесь чуточку точнее оказались гости, причем победу альметьевскому коллективу принес первый же бросок в исполнении Ильдана Галеева. Итог — 2:3.

Большая домашняя серия "Ладьи" продолжится матчами со "Снежными Барсами" из Астаны, которые пройдут 13 и 14 ноября.

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