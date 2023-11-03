Сентябрь стал одним из самых безопасных с точки зрения травматизма месяцев в году — на него пришлось только 8% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней. Таковы данные Страхового Дома ВСК. Пик страховых случаев был зафиксирован в марте и июне — по 13%. Как правило, результатом несчастного случая становится временная нетрудоспособность (84%), реже россияне сталкиваются с более серьезным ущербом для здоровья вследствие болезни или ЧП, например, инвалидностью*.
По оценкам Страхового Дома ВСК, с начала 2023 года чаще всего россияне сталкивались с бытовыми травмами, а также повреждениями, полученными во время спортивных тренировок или соревнований. Результатом чаще всего становились переломы, реже ушибы и растяжения.
Чаще других обращались в компанию в связи с травмами жители Москвы (19%), Ижевска (9%), Уфы (7%), Кирова (4%), Перми (3%). Наоборот, наименее травмоопасными регионами РФ в 2023 году стали Волгоград (0,4%), Казань (0,4%) и Воронеж (0,5%).
Основная доля обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2023 году пришлась на возрастную категорию 40-49 лет (36%). Причем в 59% страховых случаев жертвами ЧП становились женщины. Реже всего получают травмы молодежь до 30 лет и пожилые люди старше 60 лет (по 9% обращений).
Помимо стандартных травм в 2023 году были зафиксированы и курьёзные происшествия:
- Сразу несколько клиентов ВСК получили травмы во время ремонта своих авто из-за падения домкрата — серьезных повреждений не было. Жертвами становились 40-летние мужчины. А житель Москвы получил более тяжелое повреждение — он решил поднять тяжелый предмет у себя в гараже и услышал хруст, оказалось это перелом конечности;
- Работа на дачном участке тоже часто становится причиной травм. Так, 45-летняя пермячка случайно ушибла ноги вилами для огорода, 57-летний житель Екатеринбурга колол дрова, и ему в глаз попал небольшой сук, 45-летний курганец разрезал себе палец болгаркой. Во всех случаях травмы были незначительные. А вот 34-летний житель Уфы упал с крыши своего дома во время работы, получив более серьезные повреждения и крупную выплату (110 тыс. рублей);
- Случались с россиянами и совсем непредвиденные ЧП, например, 37-летний томич наступил на саморез, просто гуляя по улице, а 41-летний житель Санкт-Петербурга травмировался во время отдыха — на него в гостинице упало зеркало.
*Статистика учитывает страховые случаи с клиентами старше 18 лет.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.