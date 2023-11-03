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Страхование Финансы

Дача и гараж — самые опасные места для россиян: ВСК проанализировала несчастные случаи с начала года

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сентябрь стал одним из самых безопасных с точки зрения травматизма месяцев в году — на него пришлось только 8% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней. Таковы данные Страхового Дома ВСК. Пик страховых случаев был зафиксирован в марте и июне — по 13%. Как правило, результатом несчастного случая становится временная нетрудоспособность (84%), реже россияне сталкиваются с более серьезным ущербом для здоровья вследствие болезни или ЧП, например, инвалидностью*.

По оценкам Страхового Дома ВСК, с начала 2023 года чаще всего россияне сталкивались с бытовыми травмами, а также повреждениями, полученными во время спортивных тренировок или соревнований. Результатом чаще всего становились переломы, реже ушибы и растяжения.

Чаще других обращались в компанию в связи с травмами жители Москвы (19%), Ижевска (9%), Уфы (7%), Кирова (4%), Перми (3%). Наоборот, наименее травмоопасными регионами РФ в 2023 году стали Волгоград (0,4%), Казань (0,4%) и Воронеж (0,5%).

Основная доля обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2023 году пришлась на возрастную категорию 40-49 лет (36%). Причем в 59% страховых случаев жертвами ЧП становились женщины. Реже всего получают травмы молодежь до 30 лет и пожилые люди старше 60 лет (по 9% обращений).

Помимо стандартных травм в 2023 году были зафиксированы и курьёзные происшествия:

  • Сразу несколько клиентов ВСК получили травмы во время ремонта своих авто из-за падения домкрата — серьезных повреждений не было. Жертвами становились 40-летние мужчины. А житель Москвы получил более тяжелое повреждение — он решил поднять тяжелый предмет у себя в гараже и услышал хруст, оказалось это перелом конечности;
  • Работа на дачном участке тоже часто становится причиной травм. Так, 45-летняя пермячка случайно ушибла ноги вилами для огорода, 57-летний житель Екатеринбурга колол дрова, и ему в глаз попал небольшой сук, 45-летний курганец разрезал себе палец болгаркой. Во всех случаях травмы были незначительные. А вот 34-летний житель Уфы упал с крыши своего дома во время работы, получив более серьезные повреждения и крупную выплату (110 тыс. рублей);
  • Случались с россиянами и совсем непредвиденные ЧП, например, 37-летний томич наступил на саморез, просто гуляя по улице, а 41-летний житель Санкт-Петербурга травмировался во время отдыха — на него в гостинице упало зеркало.

*Статистика учитывает страховые случаи с клиентами старше 18 лет.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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