Переходил трассу вечером без светоотражающей одежды: под Сызранью погиб пешеход

В четверг, 2 ноября, в Сызранском районе Самарской области пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:30 на 6 км сызранской обводной дороги 40-летний водитель Lada Vesta во время дождя сбил 53-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в темное время суток вне пешеходного перехода и без светоотражающих элементов на одежде.

В результате пешеход скончался на месте до приезда медиков.