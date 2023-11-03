Переходил трассу вечером без светоотражающей одежды: под Сызранью погиб пешеход

В четверг, 2 ноября, в Сызранском районе Самарской области пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:30 на 6 км сызранской обводной дороги 40-летний водитель Lada Vesta во время дождя сбил 53-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в темное время суток вне пешеходного перехода и без светоотражающих элементов на одежде.
В результате пешеход скончался на месте до приезда медиков.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!