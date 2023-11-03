Российская компактная спецтехника с шарнирно-сочлененной рамой набирает популярность

Коммунальное и сельское хозяйство, строительство, ландшафтный дизайн и складская логистика — малогабаритная спецтехника нужна везде. И российскому бизнесу в этом плане повезло — на отечественном рынке уже несколько лет присутствует свой национальный бренд Polar Badger (Полярный барсук), продукция которого становится более доступной в рамках специальной программы финансирования.
К примеру, клиенты лизинговой компании CARCADE могут приобрести различные виды погрузчиков, тракторы и мини-экскаваторы Polar Badger в лизинг с применением корпоративной скидки. Предложение доступно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со сроком регистрации от 3 месяцев.
Скидка в размере 8% распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы — производителя техники ООО "Полар Баджер". В акции участвует весь модельный ряд марки Polar Badger, доступный к приобретению на территории РФ, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП.
Компания ООО "Полар Баджер" — производитель малогабаритной многофункциональной спецтехники Polar Badger, ориентированный на качество и надёжность. История бренда началась в 2016 году, а сегодня мини-погрузчики на сочленённой раме и вилочные погрузчики марки работают минимум в 100 городах Российской Федерации для выполнения задач в коммунальной, строительной отраслях и сельском хозяйстве.
Сотрудничество с заводом-производителем предоставляет клиентам CARCADE возможность приоритетного подбора техники из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором модели в подходящей комплектации и организацией просмотра техники на одной из площадок ООО "Полар Баджер" в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже или Барнауле.
Программа финансирования позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, круглосуточная автопомощь на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре; на этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.
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