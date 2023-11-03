В Самарской области работодатели предлагают более 48 тыс. вакансий

Предприятия Самарской области развиваются и привлекают новых сотрудников. Сегодня работодатели региона предлагают более 48 тыс. вакансий. Требуются в первую очередь специалисты рабочих профессий, как на промышленных предприятиях, так и в сельхозпроизводстве.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что сельское хозяйство региона является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В последние годы благодаря усилиям аграриев и поддержке государства региональный АПК достиг значительных результатов в сфере обеспечения продовольственной безопасности губернии.

ООО "Тепличный" - крупнейшее предприятие в Самаре по выращиванию овощей и зеленных культур в защищенном грунте. Здесь выращивают томаты, огурцы, редис, салаты, помимо этого, имеются собственный строительный и энергомеханический цех. Вакансии предлагаются по целому ряду специальностей.

"Мы приглашаем на работу овощеводов, лаборанта, работников строительных работ, электромонтеров, - рассказала Елена Тельминова, начальник отдела кадров ООО "Тепличный". - Помимо социальных гарантий, которые определены законодательством, от предприятия предлагаем дополнительный соцпакет: выплачиваем 13-ю зарплату, премии, материальную помощь, есть выплаты сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста, доставка транспортом предприятия до места работы, сотрудникам ежемесячно выдается восемь килограммов продукции собственного производства".

На предприятие берут новичков. "Работу овощевода нельзя назвать простой, - отметила Екатерина Карышева, начальник цеха овощеводства ООО "Тепличный". - Но мы готовы всему научить, у каждого нашего новичка есть свой наставник, который помогает адаптироваться, влиться в коллектив и обучает технологическим операциям".

Предприятие активно сотрудничает со службой занятости в подборе сотрудников, сейчас такое взаимодействие стало проще благодаря единой цифровой платформе "Работа России", где можно ознакомиться и c вакансиями ООО "Тепличный".

"ООО "Тепличный" - это ответственный работодатель, который постоянно обновляет сведения о вакансиях, трудоустраивает людей с ограниченными возможностями, - подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения Самары и Волжского района Светлана Сафина, - хочу напомнить всем работодателям, что, в соответствии с законом о занятости, работодатели обязаны подавать сведения о вакансиях в службу занятости. Это легко сделать через портал "Работа России", это совершенно бесплатно и к тому же поможет быстрее найти сотрудников".